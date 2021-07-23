選委會選舉首設電子登記冊派選票 設關愛隊減投票時間至9小時

中央修改香港選舉制度，新增選舉委員會(選委會)界別分組選舉，當中選委會界別分組指引今日公布。選舉管理委員會(選管會)表示，選委會選舉將於9月19日舉行，提名期8月6日開始，為期7日，另有3項特別改動，包括投票站會首次使用電子選民登記冊發出選票、投票時間縮短至9小時、以及設有「關愛隊」，讓長者、殘疾人士及孕婦提供特別排隊安排。

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在首次使用電子選民登記冊發出選票方面，投票人或團體選民的獲授權代表進入投票站後，會被指示到其中一張發票櫃枱領取選票，工作人員會使用平板電腦掃描其身分證，以核實身份及選票種類，而且為確保投票保密，電子選民登冊系統是不會記錄發給某代表是哪一張選票，票站內亦不會有任何人臉識別裝置。

至於選民人數由24.6萬人大幅減少至約8,000人，投票時間亦由以往上午7時半至晚上10時半共15個小時，改為由上午9時至下午6時共9個小時，同時選委會選舉亦首次設有「關愛隊」，票站主任可以為長者、孕婦及其他有需要人士作出特別排隊安排。

候選人提名由資審會最終決定

被問到選民人數為何大幅減少，甚至比特首早前表示有9,000人的數字都有出入，當中是否好多合資格人士均沒有登記，選管會主席馮驊法官表示，選管會最初收到逾9,700份申請表格，但部分是重覆登記，經取消後，選民人數約8,000人。選管會另指，委員會不獲授權就關乎擁護《基本法》及效忠特區的聲明提供意見，候選人的提名是否有效，由候選人資格審查委員會作決定，選管會無權參與，亦不會給予任何意見。