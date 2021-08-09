選委會選舉｜何鉅業等15人名單選建築界 盧寵茂個人身分參戰醫衛界

1,500人組成的選舉委員會的選舉提名期明日截止，至昨晚選舉事務處共接獲913份候選人提名表格，及38份指定團體提名表格。

測量師學會前會長何鉅業等15人組成團隊「Offering & Promising (OP)」，今早到政總報名參選選委會第二界別的建築、測量、都市規劃及園境界，參選名單還包括測量師學會前會長賴旭輝、建築師學會前會長兼全國政協前委員林雲峰，以及來自房屋署、屋宇署等政府部門的測量師及城市規劃師。何鉅業表示，下屆特首要為香港、國家全心全意貢獻，並需有能力改善問題和會聆聽聲音。他指，近年本港發展有很多障礙和紛爭，期望新政府可解決業界、土地房屋問題，推動業界成為專業品牌。

建測都園界別由個人票轉為團體票，合共有30個席位，當中一半由選舉產生，截至昨日未有人報名參選。

盧寵茂：冀候選人具能力

港大深圳醫院長盧寵茂今日亦到政總交表，以個人身分出選第二界別的醫學及衞生服務界。盧寵茂表示，應加強港深合作，改善本港醫療服務，以解決「睇病難、睇病貴」的問題。盧稱，現階段對特首及立法會議員的提名未有概念，但強調希望候選人有能力、毅力、創造力和領導力，以及需要愛國愛港。

醫衞界由原本各設30席、由個人票選出的醫學界及衞生服務界合併而成，並縮減至30席，當中一半由選舉團體票產生。截至昨日，共有7人參選醫衞界，包括醫護誠信同行主席林哲玄、官涌疫苗接種中心醫務總監郭寶賢、國際獅子總會中國港澳303區總監梁禮賢、前沙田區議員兼香港藥學會長龐愛蘭，以及醫生余詩思、放射師黃柏良、醫生張漢明、牙醫梁世民。

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