選委會選舉｜兩辦回應選舉委選舉

選舉委員會界別分組選舉結果全部出爐。中聯辦及國務院港澳辦分別發聲明。

中聯辦聲明指，熱烈祝賀選委會選舉圓滿結束，表示這次選舉貫徹「愛國者治港」原則，彰顯新選舉制度的進步性優越性，是在香港特色民主發展道路上，邁出重要一步。

中聯辦表示，今次選舉是香港局勢實現由亂及治重大轉折後，迎來的首場重要選舉。特區政府嚴格依法組織選舉，從選民登記、參選報名、競選，到選民投票、計票，整個選舉過程公平公開公正。新當選委員來自香港社會各界別各階層，具有廣泛代表性，體現新選舉制度均衡參與的優勢，充分彰顯新選舉制度既能維護國家利益和香港整體利益，也能切實代表社會各界別各階層利益。

港澳辦：符合實際情況的好制度

國務院港澳辦發言人表示，香港順利舉行選委會界別分組選舉，是香港特區在國安法實施、選舉制度修改完善後的第一場重要選舉，意義重大，影響深遠。

今次選舉委員會選舉充分展示出香港由亂轉治、由治及興的新氣像、新希望，有利於香港的長治久安、香港民生福祉的改善，以及一國兩制實踐行穩致遠。從選舉結果看，最終選出的選委會委員來自社會各階層、各界別、各方面，包括許多基層和青年人士，能夠廣納民意，代表香港社會整體利益和國家利益，將為接下來成功舉行立法會選舉和行政長官選舉打下良好基礎。

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