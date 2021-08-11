選委會選舉｜報名期今截止 暫不足兩成界別或需選舉

選舉委員會界別分組選舉提名期今午5時結束，截至昨日選舉事務處共接獲993份候選人提名表格，及39份指定團體提名表格。在37個有選任委員的界別中，暫時只有6個界別的報名人數高於席位，佔不足兩成，料須於下月19日舉行選舉。該6個界別包括第一界別的保險界、第二界別的教育界、醫學及衞生服務界、社會福利界，及建築、測量、都市規劃及園境界，以及第三界別的勞工界。

競爭最激烈的是社會福利界，設有12個選任委員席位，至昨日共有23人參選，即約每兩人爭一席，其次是醫學及衞生服務界，至昨日共22人爭14個席位。而保險界則20人爭17席、教育界14人爭13席、建測都園界16人爭15席、勞工界69人爭60席。 至於第四及第五界別，包括鄉議局、港九新界分區委員會、 全國性團體香港成員的代表亦設選任委員席位 ，目前報名人數與議席數目相同。

資審會月底公布有效候選人

在新選舉制度下，選委會由原本4個界別增至5個界別，人數增至1500人。參選者需要先由新成立的候選人資格審查委員會審查，當局會於本月26日公布有效候選人名單。

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