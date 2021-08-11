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選委會選舉｜報名期今截止　暫不足兩成界別或需選舉
1 小時前
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選委會選舉報名期選舉事務處保險界教育界醫學及衞生服務界社會福利界建築、測量、都市規劃及園境界勞工界
選委會選舉｜報名期今截止　暫不足兩成界別或需選舉
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選委會選舉｜報名期今截止　暫不足兩成界別或需選舉 (資料圖片)

選舉委員會界別分組選舉提名期今午5時結束，截至昨日選舉事務處共接獲993份候選人提名表格，及39份指定團體提名表格。在37個有選任委員的界別中，暫時只有6個界別的報名人數高於席位，佔不足兩成，料須於下月19日舉行選舉。該6個界別包括第一界別的保險界、第二界別的教育界、醫學及衞生服務界、社會福利界，及建築、測量、都市規劃及園境界，以及第三界別的勞工界。

競爭最激烈的是社會福利界，設有12個選任委員席位，至昨日共有23人參選，即約每兩人爭一席，其次是醫學及衞生服務界，至昨日共22人爭14個席位。而保險界則20人爭17席、教育界14人爭13席、建測都園界16人爭15席、勞工界69人爭60席。至於第四及第五界別，包括鄉議局、港九新界分區委員會、全國性團體香港成員的代表亦設選任委員席位，目前報名人數與議席數目相同。

資審會月底公布有效候選人

在新選舉制度下，選委會由原本4個界別增至5個界別，人數增至1500人。參選者需要先由新成立的候選人資格審查委員會審查，當局會於本月26日公布有效候選人名單。

 

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/選委會選舉｜報名期今截止　暫不足兩成界別或需選舉-280093
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