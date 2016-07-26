選委會選舉｜林鄭：近九成投票率反映對新制度支持

選委會界別分組選舉投票結束，特首林鄭月娥發表聲明指，今次是完善選舉制度後首場選舉，意義重大，象徵特區政治體制落實「愛國者治港」原則，堅持維護國家主權、安全和發展利益，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

林鄭月娥表示，選委會肩負重要功能，包括提名和選出行政長官、提名立法會選舉候選人和選出40名立法會議員。40個界別分組共1,500人的選委會，有廣泛代表性和符合均衡參與原則，認為他們提出的政綱和與市民的互動都展示對社會的承擔。而今日接近九成投票率，亦反映各界別分組成員對新選舉制度的支持。



此外，林鄭又指這次選舉順利實施多項首次採用的優化措施，包括電子選民登記冊系統及特別排隊安排等，為日後的選舉打好基礎。她表示，政制及內地事務局將總結在各投票站安排的實踐經驗，繼續與相關部門保持緊密合作，為立法會換屆選舉和行政長官選舉，擬備全面和周詳的計劃，全力確保選舉妥善和順利舉行。