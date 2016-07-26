選委會選舉｜民建聯攬逾150席成最大贏家 其次工聯會

選委會選舉結果全部出爐，412名候選人競逐13個界別分組中364個選委席位，連同早前有效登記的325名當然委員、獲有效提名的156名提名委員，及603名自動當選的候選人，新一屆選委會共有1,448人，當中初步統計各個政黨所得的席位，民建聯成為大贏家，獲得超過150個席位，惟當選比例與上屆相若，其次為奪得76席的工聯會，當中主要來自勞工界的46席。

各政黨所得大約席位如下：

⚫民建聯 超過150席

⚫工聯會 76席

⚫經民聯 20席

⚫自由黨 15席

⚫新民黨 14席

⚫勞聯 12席

李慧琼：提名民主派視乎是否「愛國者」

民建聯主席李慧琼表示，這是「完善選舉制度」後的首場選舉，最重要是落實「愛國者治港」，並且令選舉「非政治化」，不能與之前選舉相提並論，目前選委人數及界別都有所增長，相信是擴大了選委會的代表性。

至於未來的立法會選舉，民建聯會否提名民主派候選人，李慧琼表示，要優先考慮對方是否合乎「愛國者治港」的原則，要從其言行判斷對方是否擁護《基本法》及效忠特區，然後要觀察對方言行是否合乎理念，民建聯希望能夠提名更多理念相同的人士參選不同的公職。

麥美娟：選舉目標盼令「愛國」團體衷誠合作

此外，今次選委會選舉中取得76席的工聯會，被問到是否有能力「自給自足」提名立法會議員，本身是選委會當然成員的工聯會立法會議員麥美娟表示，這並非是今次選舉的目標，指是希望透過今次選舉的制度，令所有「愛國愛港」的團體可以衷誠合作，解決社會深層次矛盾。工聯會會長吳秋北認為，在新形勢下，工聯會在今次選舉中結果是可以接受，但整體比例與上屆相若。

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