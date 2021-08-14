選委會選舉｜稱參選人數減屬預期 曾國衞：重點在確保愛國者當選

中央修改香港選舉制度，當中選舉委員會(選委會)選舉將於下月舉行，而選委會界別分組選舉提名期於日前結束，選舉事務處共接獲1,016份候選人提名表格。資審會成員、政制及內地事務局長曾國衞接受訪問時表示，完善選舉制度後，確保落實「愛國者治港」原則，選委會參選人數減少是預期之內，但強調選舉並非一定要激烈競爭，重點在於確保愛國者能夠參與並當選，並非民主倒退，而是達到要求的優質民主，他對目前提名的安排和參選人數感到理想和滿意。

對於選舉被指「清一色」，曾國衞表示，從來沒說過需要「清一色」，中央領導一再強調希望有多元聲音在議會，沒有限制或阻止任何人士參選，包括民主派「入閘」，而在整個過程中，很歡迎任何界別或任何政治取向人士參與，但前提是愛國者、愛國愛港人士，否則好像過往情況、利用議會的席位或工作進行反中亂港的工作，這反而對香港未必是好事。

曾國衞又指，如果在審查參選人的過程中發現有罪案發生，特別是與《港區國安法》相關的罪行，會轉介相關執法部門處理。

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