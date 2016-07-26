選委會選舉｜選民意見兩極 林鄭強調選舉意義非常

選委會選舉為實施《港區國安法》及「完善香港選舉制度」後的首場選舉，特首林鄭月娥今晨巡視灣仔會展的票站後向傳媒指，這場選舉是非常有意義，有別過去有反中亂港者透過選舉進入政治體制，反政府反中央，今次可以確保是「愛國者治港」的選舉，亦為年底立法會換屆選舉，以及明年的特首選舉打好基礎。多名選民亦認為是次選舉具代表性，候選人亦非常出色，「有江湖地位」；亦有選民批評參與人數大跌九成，反問何來代表性。

林鄭月娥指，過去有一段很長時間，「有一啲反中亂港嘅人士」，藉香港的公開選舉進入政治體制，令議會文化變得非常泛政治化，變成一個反政府反中央的基地。她認為，這某程度窒礙了本港的經濟及民生發展，令到本港要融入國家發展大局面對很大困難；中央完善香港選舉制度後，她對香港融入國家，繼續發展，改善民生非常有信心。

選委會選舉的選民由過去近25萬削至現時不足8,000，有聲音質疑代表性成疑，甚至倒退。林鄭月娥回應相關提問時指，很多過去沒有機會透過選委會參與選舉的界別，例如基層組織、同鄉社團等人，在今次均有參與的機會，「所以係符合咗均衡參與，同埋廣泛代表性」。

林鄭月娥表示，中央政府完善香港選舉制度後，可確保「愛國者治港」，即回復至一國兩制的初心；這場選舉首次引進資格審查委員會檢視候選人，強調不符合擁護《基本法》、不效忠香港的人，均不能參選。有指警方安排5,000警力屬過剩，她指可能仍存潛伏的暴力或暴亂分子，故支持保安局及警務處的工作。



藺常念對當選選委零期望

身為選民的港大校委會主席李國章指，候選人有中、小學校長具代表性，「唔可以話校長無代表性」，稱讚候選人非常出色「真係有江湖地位」。另一位金融服務界選民藺常念則不認同，指選民由近25萬削至不足8,000，「你話代表性有幾多？」藺又表示，自己只是好運還有選舉權，惟對當選的選委沒期望。自稱中間派的社福界候選人狄志遠認為，非建制派仍有空間，籲民主派應看代表性，而非議席數量。

今次選舉首次採用電子選民登記冊，並設「關愛隊」供滿70歲或以上長者、孕婦及因身體狀況而難以長時間站立排隊的人士使用。有選民指只須輪候約10分鐘就順利投票，亦有選民批評九龍公園票站的投票區太細，須排隊等約75分鐘。