選委會選舉｜馮驊呼籲踴躍投票 指今次選舉非常重要

選委會界別分組選舉今早開始投票，截至中午12時累計有2,245人投票，投票率達45.92%。選管會主席馮驊呼籲選民踴躍投票，指出今次選委會的選民基礎和選舉制度改變了，選委會的職能仍將負責提名與選出新一任行政長官，以及提名選出其中40名立法會議員。他認為今次選委會選舉仍然非常重要。

投票結束後，一般投票站及專用投票站的投票箱均會運送到香港會議展覽中心的中央點票站。所有選舉結果都會在中央點票站內的新聞中心宣布，公眾人士可以在新聞中心的公眾人士區域觀看點算選票過程。因應疫情及社交距離安排，今次公眾席有約350個座位；選舉事務處將於今日下午6時30分開始，以「先到先得」形式安排公眾人士入場，額滿即止。

大會指，為方便控制入場人數，進場公眾人士須佩戴大會提供的手帶以作識別。中央點票站亦會實施防疫措施，所有人必須戴上口罩，用消毒潔手液清潔雙手及量度體溫。