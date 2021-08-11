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選舉執法 指廉署不作打手或政治工具 白韞六：嚴查網上投白票廢票言論
7 小時前
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廉政公署白韞六選舉政治工具
選舉執法 指廉署不作打手或政治工具 白韞六：嚴查網上投白票廢票言論
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白韞六指廉署會加派人手，留意網上是否有公開煽惑他人不投票等違法言論。(資料圖片)
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黃耀明獲撤控要簽保守行為。(資料圖片)

本港下月起將舉行3場選舉，第一場將是9月19日舉行的選舉委員會分組界別選舉。新制度下有不少新增團體獲選民資格，廉政專員白韞六表示，已接觸近200個團體，解釋選舉條例和要注意的地方。他又指，廉署將加派人手留意網上是否有公開煽惑他人不投票、投白票或投棄票的言論，如有發現，會要求網站將帖文下架。他重申廉署沒政治傾向，不想成為任何人打擊對手的政治工具。
 

白韞六指講反話屬灰色地帶
政府早前修訂《選舉(舞弊及非法行為)條例》，任何煽惑他人不投票、投白票或廢票，都屬於違法行為。廉政專員白韞六昨出席無綫電視節目時表示，廉署已開始加派人手，特別注意網上言論，「如果發現有這些情況，會要求相關網站把言論下架。」被問到如何處理講反話等行為，他說這是灰色地帶，難以一概而論，提醒市民切勿以身試法。白韞六又說，2019年區議會選舉前有人在網上聲稱收起家中長者的身份證，阻止他們投票、在選舉日帶他們遠行等，亦屬於故意妨礙或阻止他人投票，未來如有類似行為，廉署會調查。

他又說，9月選委會選舉涉及不少新增團體，過去並沒有參選經驗，廉署早前已開始聯絡這些團體，目標是「全覆蓋」，會向他們解釋選舉法例和要注意的地方，避免因為不熟悉而誤墮法網。


藉廉署作打手不會得逞
另外，早前歌手黃耀明因2018年為候選人區諾軒站台唱歌，被控在選舉中作出舞弊行為，獲撤控要簽保守行為，外界關注過往其他類似站台有沒有違法。白韞六表示，不評論個別案件，但根據選舉條例，一般情況下，不得以飲食或娛樂誘使投票予某候選人。他又表示留意到坊間有人就某些案件，質疑廉署淪為打手，認為這些偏頗的報道對廉署不公道，強調廉署本身沒有政治傾向，亦不想成為任何人打擊對手的政治工具，有此意圖的人亦不會得逞。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/選舉執法-指廉署不作打手或政治工具-白韞六：嚴查網上投白票廢票言論-280452
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