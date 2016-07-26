選委會選舉｜點票近14小時 馮驊對點票時間遠超合理預期感抱歉

選舉委員會界別分組選舉首個結果在投票結束後9個小時、凌晨約3時公布。大部分本身等候點票的候選人及觀選的公眾人士都已經離開現場。截至清晨6時，勞工界別結果仍未出爐，直至清晨7時許，全部點票才完成，最後公布結果的是新界委員會代表的界別，結果於上午8時前公布，歷時近14小時。選管會主席馮驊承認，選委會選舉點票時間遠超合理預期，對此感到非常抱歉。

馮驊表示，投票時間晚上6時結束，到9時才開啟首個票箱，之後有票箱陸續運到，有票站的報表核實工作發現很多不相符，以致點票要多次停頓，到凌晨約3時才公布首個界別分組的結果。

馮驊：運送票箱點票過程不理想

馮驊表示，運送票箱及點票過程不理想，初步了解有職員執行點票程序時不夠靈活、欠彈性，有問題時沒有即時尋求協助。他提到，用機器點算期間，出現卡紙問題，但到凌晨4時許才出現卡紙問題，所以相信關鍵是報表出現問題，包括填錯格、日子有錯等。馮驊又指，選舉事務處有需要詳細檢討今次點票安排，選管會亦一定會檢討，並按法例要求向行政長官提交選舉報告書。

麥美娟不滿點票時間太長與馮驊對質

屬於當然委員的工聯會麥美娟以及部分候選人，趁馮驊見記者期間上前對質，稱已經等了十多小時，有人大聲抗議。馮驊表示，他已經公開解釋原因，然後離開現場。

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