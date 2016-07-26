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遺傳疾病 患罕見早年衰老症 初生女嬰滿面皺紋
1 小時前
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早年衰老症候群HutchinsonGilfordProgeriaSyndromeHGPS
遺傳疾病 患罕見早年衰老症 初生女嬰滿面皺紋
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家人心痛孫女天生殘疾。(互聯網)
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女嬰滿面皺紋。

南非東開普省利博德(Libode)一名20歲女子早前在家中誕下女兒，豈料女嬰一出世便滿面皺紋，雙手畸形、皺皮，看似一名「迷你婆婆」，家人驚訝又痛心。原來女嬰患上極之罕見的遺傳病——早年衰老症候群(Hutchinson Gilford Progeria Syndrome，HGPS)，每800萬新生嬰兒中僅有1例。

英媒報道，該女子上月30日因救護車趕不及，逼於家中分娩。女嬰雙手畸形，全身皺皮，其後被診斷患上HGPS。祖母受訪稱，女嬰出生時，不像一般新生兒那樣哭喊，僅胸腔發出呼吸聲，「我覺得震驚，因為這實在怪異」。

孩子天生殘疾已夠心痛，令家人更傷心的是，女嬰的照片其後於網上瘋傳，有網民嘲笑她「似婆婆」、「似猩猩」，祖母說，這些說話很具傷害性，「如果我有辦法，一定把他們全部送進監獄」。

喜事就這樣變傷心事。報道指HGPS是慢慢惡化的罕見遺傳病，會讓兒童快速衰老，多於兩歲之前發病，患者多身材矮小、體重不足、臉部狹小、前額明顯凸出兼比例較大、眼球凸出、四肢瘦且關節明顯、胸骨突出、鎖骨短小、有局部性硬皮病症狀、皮下脂肪減少、青筋突出以及聲線尖等；青少年時通常會出現嚴重心血管疾病。醫學界暫未能確定病因，有研究指是基因變異引起。


平均壽命14.5歲
早年衰老症研究基金一項調查顯示，截至2020年，全球約有131名兒童及年輕人罹患HGPS。根據該研究基金官網資料，若沒有接受相關治療，患上HGPS兒童大多會死於心臟病，平均壽命為14.5歲。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/遺傳疾病-患罕見早年衰老症-初生女嬰滿面皺紋-283176
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