邁阿密塌樓｜再發現4具遺體 死亡人數增至28人

美國佛羅里達州住宅大樓倒塌事故，救援人員再發現4具遇難者遺體，令死亡人數增至28人，至今仍有117人下落不明。

當地官員早前擔心熱帶風暴「愛莎」逐步逼近，或令大廈剩餘部分有倒塌危險，決定提前將大樓爆破拆卸大樓剩餘結構，其後救援人員隨即重啟搜救工作，在瓦礫下先後再發現多4具遺體，惟現場出現惡劣天氣，搜救工作間歇暫停。

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佛羅里達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)表示，相信在大樓倒塌時，有不少人正在睡房內睡覺，拆卸大樓後打通的新搜索範圍，包括了大樓睡房位置，有助加快搜救工作。

大陪審團將參與事故調查工作

戴德縣縣長卡瓦(Daniella Levine Cava)表示，佛州檢察官已指示大陪審團參與塌樓事故調查工作，但由於調查工作非常複雜，相信需要一段頗長的時間，她又承認找到生還者機會渺茫。

事發於當地上周四凌晨近2時，大樓向海的部分建築倒塌，大樓有約三分之一倒塌，包括50多個單位，部分剩下的單位露台損毀。大廈在1980年代建成，有逾130個單位。