邁阿密塌樓｜再發現8具遺體 死亡人數增至36人

美國佛羅里達州住宅大樓倒塌事故，搜救行動進入第13日，救援人員在瓦礫中再發現8具遇難者遺體，令死亡人數增至36人，至今仍有109人下落不明。

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消防部門首長表示，新發現的死者屬於一個家庭，搜救人員亦發現不少人體殘肢，搜救行動持續，當局至今移走550萬磅的瓦礫，但暫時尚未找到在瓦礫堆中，可能容納到生還者的空間和空隙，團隊會盡可能積極搜索。

縣長：至今未能完全確定失蹤人數

邁阿密大廈倒塌事故發生至今近兩星期，目前尚有多人下落不明，邁阿密戴德縣縣長卡瓦(Daniella Levine Cava)就表示，由於家屬提供的資料混亂，加上不清楚失蹤名單上的人，當時是否真的身處大樓內，當局至今未能完全確定，實際仍然被埋在瓦礫下的人數。

事發於當地上周四凌晨近2時，大樓向海的部分建築倒塌，大樓有約三分之一倒塌，包括50多個單位，部分剩下的單位露台損毀。大廈在1980年代建成，有逾130個單位。由於擔心風暴吹襲增加搜救人員面對的安全風險，當局在星期日(4日)深夜，以爆破方式拆毀大廈其餘未倒塌的部分，搜救工作其後恢復。