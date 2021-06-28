邁阿密塌樓｜死亡人數增至11人 救援行動持續

美國邁阿密海灘北部住宅大廈局部倒塌事故，搜索工作踏入第5日，現場再在挖出2具遺體，令死亡人數增至11人，至今仍有逾150人下落不明。

戴德縣縣長形容，家屬一直等待親友的消息十分痛苦，強調搜救行動會繼續。有親友在現場提供DNA樣本作比對。目前，8名死者的身份已經獲得確認。

相關新聞：邁阿密塌樓｜樓宇倒塌一刻曝光 近百人下落不明 (有片)

消防：不會為救援工作設置期限

美國當局出動400人協助搜救工作，出動大型機械、搜索犬、聲納探測器協助搜索，消防部門表示，救援人員聽到敲擊的聲音，但可能是由鋼鐵移位引起，強調不會為救援工作設置期限。以色列及墨西哥亦有派員參與搜救，未有停止救援行動，希望在瓦礫下找到更多生還者。但搜救隊伍對上一次救出事件倖存者，已經是4日前。

事發於當地上周四凌晨近2時，大樓向海的部分建築倒塌，大樓有約三分之一倒塌，包括50多個單位，部分剩下的單位露台損毀。大廈在1980年代建成，有逾130個單位。事故原因仍在調查。