邁阿密塌樓｜死亡人數增至12人 拜登夫婦周四將視察災場

美國邁阿密住宅大樓局部倒塌事故，搜救行動進入第六日，搜救人員在瓦礫中再發現多一具遺體，令死亡人數增至12人，仍然有149人下落不明。。白宮宣布，總統拜登及第一夫人將會在星期四(7月1日)到訪災場。

來自佛羅里達州，以色列及墨西哥超過400名搜救人員已經加入行動，當局又出動大型機械協助挖掘，搜救行動仍然繼續。

戴德縣縣長表示，搜索出生還者的機會較小，但救援人員仍期望有奇蹟。

白宮表示，總統拜登及第一夫人將會在當地星期四視察災場，並會探望及慰問大樓倒塌事故中的遇難者家屬。白宮發言人普薩基(Jen Psaki)指，拜登期望此行感謝日以繼夜、表現英勇的搜救人員及相關人士，還有在悲劇中急切等待親人消息的家庭會面。

3年前報告指大樓有嚴重結構性損壞

《紐約時報》報道引述建築工程顧問Frank Morabito 指，3年前曾在一份報告指出，樓宇有嚴重的結構性損壞，在樓層重壓之下，停車場的柱子、橫梁及牆壁，出現「大量」裂痕及裂解，大樓游泳池底下的混凝土隔層「結構損壞嚴重」，提出警告兩年半以後，大樓管委會終於制定900萬元的維修工程，並即將展開。

事發於當地上周四凌晨近2時，大樓向海的部分建築倒塌，大樓有約三分之一倒塌，包括50多個單位，部分剩下的單位露台損毀。大廈在1980年代建成，有逾130個單位。事故原因仍在調查。