邁阿密塌樓｜當局宣布放棄搜尋生還者

美國佛羅里達州住宅大樓倒塌事故，搜救人員星期三(7日)再於瓦礫中發現多18具遺體，令死亡人數增至54人，仍然有86人下落不明。

官員早前與失蹤者家屬會晤，透露再找到生還者的機會已經接近零。消防部門官員指，事故至今已經近兩星期，大樓內人士生還機會本身已經不高，加上長時間欠缺食水和新鮮空氣，因此作出有關決定，他們將停止利用搜索犬，及監聽設備搜尋生還者，但仍會繼續尋找遺體。

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邁阿密戴德縣縣長卡瓦(Daniella Levine Cava)宣布，午夜起現場的行動會由搜救為主，改為恢復工作，形容是困難的決定。他形容，他們無法將已失去的挽回，但可以，亦會歇盡所能，確認所有罹難者身份，讓家屬在這難以想像的哀傷時刻中釋懷。

事發於當地6月24日凌晨近2時，大樓向海的部分建築倒塌，大樓有約三分之一倒塌，包括50多個單位，部分剩下的單位露台損毀。大廈在1980年代建成，有逾130個單位。由於擔心風暴吹襲增加搜救人員面對的安全風險，當局在星期日(4日)深夜，以爆破方式拆毀大廈其餘未倒塌的部分，搜救工作其後恢復。