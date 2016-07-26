還需父幹｜花旗：市民入市態度觀望 90後首置客靠家人平均資助254萬

差估署數字，9月份私人住宅售價指數再跌0.4%，連跌兩個月；花旗銀行昨發布今年第三季市民置業意向調查，結果顯示，看好未來1年樓價的受訪者較上季大減16個百分點至38%，受訪者置業意欲比前兩季稍微下跌至13%，只有4%人認為現時是置業好時機，屬2019年第2季之後新低，反映市民對入市持觀望態度。此外，八成受訪90後首置上車客獲家人資助首期，平均金額高達254萬元。

花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，9月以電話隨機訪問超過500人，結果顯示，今年第三季只有38%受訪者看好未來1年樓價上升，相較第二季的54%，跌16個百分點，而看淡後市的則由12%倍增至25%，屬於近1年最高。不過，花旗指因疫情紓緩和經濟復甦，就2021年全年整體而言，仍有平均42%受訪者看好後市，較去年全年平均23%為高。

入市意欲低 活躍睇樓人數減

另外，調查指出，只有4%的受訪者認為此時是上車的好時機，比上季的7%及去年同期的10%下跌。有意置業的受訪者也比上季的14%，下降1個百分點至13%。而過去1個月活躍睇樓的數字亦按季由11%跌至7%，花旗推算，約有31.7萬人在上月曾睇樓，其中63%表示會考慮在入市時申請按揭保險計劃。

樓價高企，不少首置上車客都要家人資助首期。調查發現，近10年成功置業的人，67%表示獲得家人資助，較10年前多出15個百分點。

八成90後首置上車客獲家人資助

若只計算30歲以下首次置業人士，比例更高達80%，遠較10年前的56%高。資助金額，亦由10年前的50萬元，攀升至186萬元，若只計30歲以下人士，家人的資助金額更由46萬元，勁升至254萬元。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，置業人士或抱著對本港經濟復甦的展望，於今年上半年提早入市，購買力早被消耗，樓市可能借勢回順，令成交量回落。據今季調查結果，顯示市民對樓市持觀望態度，雖然施政報告提出建設「北部都會區」，長遠或可提供90萬個單位，但發展需時，現時樓市仍供不應求，加上展望通關後經濟會進一步復甦，這些結構性因素仍有利樓市發展。她又指市民需留意美國本月起縮減買債規模，料將有3次加息，呼籲市民留意加息對置業的影響。

還需父幹｜花旗：市民入市態度觀望 90後首置客靠家人平均資助254萬