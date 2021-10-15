邱騰華重提修訂版權條例 未回應是否加入《國安法》條文

政府就過去被網民稱為「網絡廿三條」的修訂版權條例，最近再重新提出討論。 商務及經濟發展局局長邱騰華今日(16日)出席電台節目中指，香港的版權法例落後，窒礙發展，希望重新啟動諮詢及修訂法案。然而被問到會否在當中加入《國安法》條文，邱騰華未有正面回應，只表示要參考實際發展。

邱騰華今早出席商台的節目表示，初創企業相當重視創新科技的產品名技術能否得到版權法的保障，指香港的版權法例落後超過10年，在執行時有困難， 窒礙企業發展。又指過去兩次修訂都在立法會受到「拉布」而未能完成。邱指，過去兩年完善了行政立法關係，令許多法案都能做到，故重提有關修訂。

他提到，過去的修訂都有涵蓋尊重創作的自由，當中包括戲仿及二次創作都在「合理情況」下，可以獲得豁免。他表示可保護版權持有人權益，亦尊重自由表達意見。