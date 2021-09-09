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邵家輝提修正案免禁加熱煙　食衛局表明不接受
2021-09-09
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2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案電子煙加熱煙煙草自由黨邵家輝
邵家輝提修正案免禁加熱煙　食衛局表明不接受
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邵家輝提修正案免禁加熱煙，食衛局表明不接受。(資料圖片)

政府前年提出《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，擬禁止電子煙和加熱煙；自由黨邵家輝早前就草案提出修正案，建議修改為容許「加熱煙草產品」在規管下可進口、製造或售賣，法案委員會明日(10日)將開會討論。食物及衛生局今日回覆委員會，表明不會接受修正案，強調不能將加熱煙排除在修例建議的禁令外。

食衛局：目前法規不足以監管加熱煙

食衛局表示，加熱煙裝置能夠收集用戶吸煙模式和喜好的數據，並容許煙草公司直接向用戶傳達訊息，會大大削弱現有控煙措施，並協助煙草業開發更容易上癮和更具吸引力的產品。當局憂慮，若不能全面禁止加熱煙，單靠目前的法規，不足以監管加熱煙或追上科技急速發展，將嚴重危及本港的控煙工作。

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食衛局指，煙草公司能透過加熱煙裝置收集用戶吸煙模式和喜好的數據。

關注團體促與傳統煙同等處理

不過，由旅遊業、餐飲業等界別代表成立的「規管加熱煙大聯盟」堅持以「規管」取代「禁售」加熱煙產品。聯盟強調，全禁加熱煙只會助長私煙市場，不能保護青少年。聯盟重申，加熱煙與傳統香煙均為煙草產品，應該以相同控煙框架處理，故支持邵家輝的修正案。

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規管加熱煙大聯盟支持邵家輝的修正案。

相關新聞：
近九成煙民稱禁加熱煙會重吸傳統煙　邵家輝：成年人應有得揀
禁加熱煙草案委員會下周五開會　料將決定會否改為規管售賣

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/邵家輝提修正案免禁加熱煙　食衛局表明不接受-284058
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