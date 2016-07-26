郵差涉趁疫在家工作外出秘撈 遭廉署起訴4罪

一名派駐香港仔郵政局的郵差，涉於去年新冠疫情獲安排在家工作期間，到健身集團「秘撈」，詐騙政府兩日薪金共逾1,200元，被廉政公署起訴4罪，案件明日(29日)於東區裁判法院答辯。

30歲被告許紹基，被控兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條；以及兩項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條。

廉署指，早前接獲香港郵政轉介的貪污投訴展開調查，發現被告於2017年2月初加入香港郵政任職郵差，此前於一間健身集團任職會所主任。被告於2017年2月底，根據《公務員事務規例》向香港郵政申請在上述健身集團從事外間工作，而申請於同年3月底被拒，香港郵政隨後就此展開調查。

兩日值勤期間到健身集團工作

廉署表示，香港郵政因應新型肺炎疫情，於去年1月至8月間歇性實施在家工作安排，期間所有郵差均須在家侯命，不得在辦公時間內辦理個人事務或擔任外間工作。但被告涉於去年7月21日及31日值勤期間，到上述健身集團工作.

首兩項控罪指，被告涉於去年5月27日及6月4日，意圖欺騙其主事人而使用兩份載有虛假、錯誤或欠妥陳述的便箋，指他加入香港郵政後從無擔任任何外間工作，而他明知是意圖用以誤導政府。餘下兩項控罪指，被告涉於去年7月21日及31日，沒有向香港郵政報告他於該兩日缺勤，並意圖欺騙而誘使香港郵政向他發放薪金共逾1,200元，而導致他獲得利益及政府蒙受不利。