都大體院簽署合作備忘錄 助運動員入讀及適應實踐雙線發展

都會大學與體育學院簽署合作備忘錄，協助全職精英運動員實踐訓練與學業雙軌發展。框架下，體院可提名全職奬學金運動員報讀都大所有本科生課程，大學亦可按運動員需要考慮延長修學年期，以配合他們的訓練及比賽日程，亦會提供個別導師支援服務，協助運動員適應大學生活。

運動員讚合作助兼顧學業和訓練

都大物理治療學課程二年級學生鄧灝琳為都大羽毛球代表隊成員，她認為合作協議，除了讓學生運動員可以兼顧運動訓練、比賽及學習，也為他們的未來人生規劃提供保障。就讀物理治療學課程的她，也分享課程幫助她更了解身體骨骼及肌肉結構，有效預防傷患及了解如何強化訓練。

精英體操運動員鄭勵臻於都大修畢運動及康樂管理學士學位後，繼續進修並取得都大社會科學碩士學位，她認為都大的授課模式特別適合經常外出比賽和訓練的精英運動員，並鼓勵運動員積極實踐雙線發展，為退役後生活早作準備。

都大開辦運動和電競課程

都大校長林群聲期望是次合作能促進都大及體院的交流，為香港精英運動員提供彈性及多元的進修途徑。他指出，都大開辦了運動及電競運動管理、運動及康樂管理等課程，為社會培育運動管理人才，促進行業的專業化，又設有體育代表隊及運動員獎學金計劃，鼓勵同學建立健康的生活模式。體院院長李翠莎指，完善專上教育支援運動員，讓他們全職投入體育訓練的同時，亦能繼續追求學術上的成就，期望透過合作，能鼓勵更多具體育天賦的年青人加入精英運動員行列。