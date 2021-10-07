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都大體院簽署合作備忘錄 助運動員入讀及適應實踐雙線發展
22 分前
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都大都會大學體育學院體院合作備忘錄運動員
都大體院簽署合作備忘錄 助運動員入讀及適應實踐雙線發展
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都大校長林群聲(左二)及體院李翠莎(右二)簽署精英運動員學習計劃合作備忘錄。(都大圖片)

都會大學與體育學院簽署合作備忘錄，協助全職精英運動員實踐訓練與學業雙軌發展。框架下，體院可提名全職奬學金運動員報讀都大所有本科生課程，大學亦可按運動員需要考慮延長修學年期，以配合他們的訓練及比賽日程，亦會提供個別導師支援服務，協助運動員適應大學生活。

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香港體操精英運動員、都大運動及康樂管理學士及社會科學碩士畢業生鄭勵臻(中)，以及都大羽毛球代表隊成員、物理治療學課程二年級學生鄧灝琳(右)於典禮上分享她們同時修讀大學課程和追逐體育夢的點滴。(都大圖片)

運動員讚合作助兼顧學業和訓練

都大物理治療學課程二年級學生鄧灝琳為都大羽毛球代表隊成員，她認為合作協議，除了讓學生運動員可以兼顧運動訓練、比賽及學習，也為他們的未來人生規劃提供保障。就讀物理治療學課程的她，也分享課程幫助她更了解身體骨骼及肌肉結構，有效預防傷患及了解如何強化訓練。

精英體操運動員鄭勵臻於都大修畢運動及康樂管理學士學位後，繼續進修並取得都大社會科學碩士學位，她認為都大的授課模式特別適合經常外出比賽和訓練的精英運動員，並鼓勵運動員積極實踐雙線發展，為退役後生活早作準備。

 

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嘉賓在合作備忘錄簽署儀式上合照，象徵雙方合作向前邁進一大步。(都大圖片)

都大開辦運動和電競課程

都大校長林群聲期望是次合作能促進都大及體院的交流，為香港精英運動員提供彈性及多元的進修途徑。他指出，都大開辦了運動及電競運動管理、運動及康樂管理等課程，為社會培育運動管理人才，促進行業的專業化，又設有體育代表隊及運動員獎學金計劃，鼓勵同學建立健康的生活模式。體院院長李翠莎指，完善專上教育支援運動員，讓他們全職投入體育訓練的同時，亦能繼續追求學術上的成就，期望透過合作，能鼓勵更多具體育天賦的年青人加入精英運動員行列。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/都大體院簽署合作備忘錄-助運動員入讀及適應實踐雙線發展-290091
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