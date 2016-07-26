鄧炳強警告勿趁「雙十」分裂國家 台陸委會：盼港府正視歷史

保安局長鄧炳強昨日接受報章專訪，警告市民不要在下月10日的「雙十節」，意圖做出將台灣從中國分裂出來的行為，或者鼓勵或煽動他人做出相關行為，否則當局會果斷執法，至於高舉或掛起「青天白日滿地紅旗」，抑或叫相關口號等是否違法，則會按個別情況處理。在台灣，陸委會副主委李麗珍回應，表示希望港府能正視歷史事實。

李麗珍指，當年孫中山先生在1911年推翻滿清，革命過程同香港的關係很密切，所以香港各界有舉辦「雙十」慶祝活動，希望港府正視歷史事實，無需過度禁止，應該保障民眾言論、集會等自由的權利。

籲「陳同佳」案回應台灣提出司法互助請求

對於觸發修例風波的「台灣殺人案」疑犯陳同佳赴台投案進度，李麗珍稱，基於證據的完整性及合法性不容被挑戰，陸委會已一再呼籲港府務實回應台灣提出的司法互助請求，指案件涉及台港雙方管轄權與相關公權力的行使，必須由台港兩地政府談好相關事宜，才有陳同佳來台的入境問題。

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