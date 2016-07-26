鄧炳強：只要非疫情且符合《公安條例》 市民可遊行示威

過去一年，不少市民申請集會遊行都被警方以防疫理由取消。保安局長鄧炳強今日出席一個論壇時表示，香港市民的遊行、集會及示威權利受《基本法》及《港區國安法》保障，但同時要平衡國家安全、公共安全及公共秩序。

稱只是前年有人特意「搞事」

鄧炳強指，看不到和平守法的示威有任何問題，認為只要並非疫情，同時符合《公安條例》要求，市民就可以遊行示威。他稱本港以往亦有10萬人以上的和平示威，只是前年有人特意「搞事」，當局將會有相應措施確保公眾安全。

另外，鄧炳強指希望盡快就《基本法》23條立法，維持經濟、民生和國家安全。他以言語治療師總工會早前發佈「羊村」系列繪本，涉嫌違反《港區國安法》為例，批評有人利用文化滲透，誘導年輕人反政府，採用暴力，甚至引發「孤狼式襲擊」。

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