鄧炳強：美國CIA設中國任務中心 港23條立法尤需針對間諜行爲

保安局長鄧炳強在一個記者會上，被問到政府就《基本法》23條立法中可能加入新行為時，他指23條有7類罪行，其中兩類《港區國安法》已經涵蓋，其餘5類則包括叛國、煽動叛亂、竊取國家機密、禁止與外國政治性組織或團體在香港進行政治活動等。他認爲，23條立法尤其需要針對間諜行爲，昨日美國中央情報局(CIA)表示已成立「中國任務中心」，特區政府需要作出應對。

被問到台灣殺人案疑犯陳同佳案的進展時，鄧炳強指由於行動原因，不能證實個別人士是否仍然入住安全屋，但他稱陳同佳已經在本港服刑完畢，並希望到台灣接受法律制裁，但台灣方面不願讓陳同佳入境，敦促台灣只要停止把弄政治，容許陳同佳入境接受審訊，事件就可以完滿解決。作為特區保安局長的他希望台灣當局以法治精神，讓公義得以彰顯。

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