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鄭松泰料DQ或因曾倡改變制度 謝偉俊：鄭或假扮擁護效忠
1 小時前
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鄭松泰謝偉俊選舉委員會DQ
鄭松泰料DQ或因曾倡改變制度 謝偉俊：鄭或假扮擁護效忠
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鄭松泰料DQ或因曾批評制度，謝偉俊：鄭如烏賊或假扮擁護效忠。(資料圖片)

選舉委員會界別分組選舉將於下月中舉行，身為當然委員的「熱血公民」立法會議員鄭松泰的提名無效，並同時喪失議員資格。鄭松泰今早在一個電台節目中表示，估計基於他過往曾批評及提倡改變制度。

鄭松泰表示，當局的通知文件未有解釋清楚相關理據，認為政治環境轉變，愛國愛港的指標都有所不同，相信他被裁定登記無效，與他過去批評制度或提倡改變制度的言論有關，他在議會的投票取態，並非資審會的重要考慮因素。

對於資審會主席、政務司長李家超指，不會容許假扮擁護效忠的人進入特區的管治體制，鄭松泰認為，是否假扮是主觀看法，相信時間會證明。他重申當年沒有跟隨民主派總辭，而選擇留任立法會議員的決定正確，至少可以在議會內就防疫上的矛盾提出質疑。

謝偉俊重提鄭松泰承認假扮本土派錄音

建制派立法會議員謝偉俊於同一節目中表示，今次裁決反映資審會制度有效運作，並不是「無牙老虎」讓任何人都可以通過，他認為，有關機制合適，資審會的決定審慎。

謝偉俊又重提鄭松泰曾經在一段流傳錄音承認假扮本土派，形容鄭松泰有如「烏賊」，雖然未能肯定李家超所指假扮擁護效忠的人是否鄭松泰，但可能是其中一個例子。

2017年，鄭松泰於熱血公民內部會議中稱「公眾係白痴，以為我哋係本土派」，有關錄音在網上流出，引起網民熱議。

相關新聞：

資審會DQ鄭松泰 李家超：騙徒最叻扮演不同角色

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/鄭松泰料dq或因曾倡改變制度-謝偉俊：鄭或假扮擁護效忠-282205
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