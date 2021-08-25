Am730
Am730
Am730
Am730
News
鄭松泰被裁定當然委員資格無效　即時喪失立法會議席
43 分前
#Hashtags
鄭松泰李家超港區國安法候選人資格審查委員會香港選舉
鄭松泰被裁定當然委員資格無效　即時喪失立法會議席
news-images
李家超宣布，鄭松泰被裁定當然委員資格無效，即時喪失立法會議席。(左：資料圖片；右：陳奕釗攝)

候選人資格審查委員會今日公布選委會選舉候選人參選資格，資審會主席李家超表示，候選人資格審查委員會完成審查1,498名選舉委員會委員候選人，當中有2人被裁定不符合資格，其中一人是屬當然委員的現任立法會議員鄭松泰，他被裁定不符合擁護《基本法》及效忠特區，在尋求國安委意見後，裁定其登記無效，同時鄭松泰即時喪失立法會議員議席，而另一人由於未有登記為地方選區選民的基本條件，因此不符合參選資格。

李家超表示，裁定不符合資格的人士，其名稱一般是不會公開，但是由於鄭松泰是現任立法會議員，個案比較特別，因此公開其名稱，強調候選人可以反對政府，但不能違反基本條件，包括不能不符合擁護《基本法》及效忠特區，亦不可侵害香港和國家。

稱「騙徒最叻扮演不同角色」  李家超：不被花言巧語讓其漂白

被問到基於甚麼原因認為鄭松泰不符合資格，李家超稱資審會審查每宗個案時，都會考慮負面清單的行為，以及候選人公開發言、文章等，強調一些嘗試去假扮擁護《基本法》，假扮效忠香港特區的人，不會被他們的花言巧語，被他們嘗試漂白，「因為騙徒最叻是扮演不同角色」。

去年泛民宣布總辭時，鄭松泰未有跟隨，當時港澳辦曾經發文，讚揚部分被標簽為反對派的議員沒有被綁架上總辭戰車，而是選擇繼續履行議員職責，明智之舉值得肯定。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/鄭松泰被裁定當然委員資格無效　即時喪失立法會議席-282028
#Hashtags
鄭松泰李家超港區國安法候選人資格審查委員會香港選舉
Am730

新冠肺炎｜日莫德納疫苗現雜質　160萬劑被叫停

垃圾徵費｜港討論歷時16載一度「夭折」　韓台設獎金舉報遏非法棄置

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠肺炎｜日莫德納疫苗現雜質　160萬劑被叫停
Am730
Am730
垃圾徵費｜港討論歷時16載一度「夭折」　韓台設獎金舉報遏非法棄置
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多