鄭松泰被裁定當然委員資格無效 即時喪失立法會議席

候選人資格審查委員會今日公布選委會選舉候選人參選資格，資審會主席李家超表示，候選人資格審查委員會完成審查1,498名選舉委員會委員候選人，當中有2人被裁定不符合資格，其中一人是屬當然委員的現任立法會議員鄭松泰，他被裁定不符合擁護《基本法》及效忠特區，在尋求國安委意見後，裁定其登記無效，同時鄭松泰即時喪失立法會議員議席，而另一人由於未有登記為地方選區選民的基本條件，因此不符合參選資格。

李家超表示，裁定不符合資格的人士，其名稱一般是不會公開，但是由於鄭松泰是現任立法會議員，個案比較特別，因此公開其名稱，強調候選人可以反對政府，但不能違反基本條件，包括不能不符合擁護《基本法》及效忠特區，亦不可侵害香港和國家。

稱「騙徒最叻扮演不同角色」 李家超：不被花言巧語讓其漂白

被問到基於甚麼原因認為鄭松泰不符合資格，李家超稱資審會審查每宗個案時，都會考慮負面清單的行為，以及候選人公開發言、文章等，強調一些嘗試去假扮擁護《基本法》，假扮效忠香港特區的人，不會被他們的花言巧語，被他們嘗試漂白，「因為騙徒最叻是扮演不同角色」。

去年泛民宣布總辭時，鄭松泰未有跟隨，當時港澳辦曾經發文，讚揚部分被標簽為反對派的議員沒有被綁架上總辭戰車，而是選擇繼續履行議員職責，明智之舉值得肯定。