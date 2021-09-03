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鄭松泰DQ｜僅得兩人加入　電訊條例法案委員會未能成立
1 小時前
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鄭松泰DQ2021年電訊(修訂)條例草案陳克勤葛珮帆張國鈞立法會
鄭松泰DQ｜僅得兩人加入　電訊條例法案委員會未能成立
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前熱血公民立法會議員鄭松泰上月底遭DQ，令電訊條例法案委員會因人數不足，而需要取消會議。(資料圖片)

前熱血公民立法會議員鄭松泰上月底遭DQ，導致《2021年電訊(修訂)條例草案》法案委員會，因人數不足而需要取消會議。立法會秘書處今日通知議員，法案委員會由於只有兩名議員加入，未達《內務守則》第21(b)條中，法案委員會須由不少於3名委員組成的要求，因此法案委員會未能成立，原定明日(7日)早上的委員會首次會議亦將取消。

在鄭松泰遭DQ的3天後(即8月29日)，民建聯「副班長」陳克勤已在Facebook指出，截至8月25日下午，法案委員會只有3名議員加入，包括陳克勤、鄭松泰及民建聯葛珮帆，而鄭松泰當時已經遭DQ，故陳克勤稱除非在9月4日前有多一名議員加入，否則法案委員會將不能成立。

名單原有張國鈞

翻查資料，電訊條例法委會截至8月24日的暫委名單中，除陳克勤及葛珮帆外，還有民建聯張國鈞，後來卻換上鄭松泰。在鄭松泰遭DQ後，名單只餘下陳克勤和葛珮帆，故委員會未能成立，原定明早舉行的首次會議同遭取消。

《2021年電訊(修訂)條例草案》修訂的法例，包括促進5G服務發展及確保規管架構與時並進等。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/鄭松泰dq｜僅得兩人加入　電訊條例法案委員會未能成立-283496
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