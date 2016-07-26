鄭松泰當年倒插國旗惹爭議 去年獲港澳辦讚留任履職

候選人資格審查委員會主席、政務司長李家超宣布，資審會完成審查1,498名選舉委員會委員候選人，當中有2人被裁定不符資格，一人是屬當然委員的現任立法會議員鄭松泰，因此鄭松泰的議員席位需要即時被取消，並強調反對政府是可以，但不能不符合擁護《基本法》及效忠特區，這著味著立法會除了自稱「中立派」的醫學界陳沛然，幾乎沒有被認為是非建制人士。

翻究資料，鄭松泰在2016年代表熱血公民參選立法會新界西選區地區直選，終以逾5.4萬票成功當選新界西立法會議員，排名第四，僅次於朱凱迪、田北辰及陳恒鑌，與此同時黃洋達將熱血公民領導權交棒與鄭松泰。在位立法會議員期間，鄭松泰曾因在立法會議事廳倒插國旗和區旗惹來爭議。在去年中止的立法會選舉中，當時想競逐連任的鄭松泰收到選舉主任信件，被質疑其倒插國旗案案成，如何顯示他忠誠接受和擁護《基本法》，及效忠特區的承諾。鄭當時回覆時承認自己當年所做的事表達方式不對，表示歉意，承諾改過遷善。

在去年民主派總辭中，鄭松泰和醫學界陳沛然選擇留下，當時鄭松泰稱總辭的最合適時機已錯過，認為民主派早應在2017年4名議員被DQ時就總辭。其後鄭松泰和陳沛然獲港澳辦發聲明點讚，指他們選擇繼續履行議員職責，明智之舉值得肯定。

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