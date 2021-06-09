鄭若驊倡修例讓律政人員可任資深大狀 余若薇：應同等對待事務律師

律政司長鄭若驊建議修例，容許律政人員，包括事務律師，有資格獲委任為資深大律師。她說，律政人員的工作多樣，不時會有本身是事務律師的人士到終審法院等出庭，因此應讓他們的工作得到認可，今次修例建議只希望律政人員有同等的機會受到肯定，當中只是「選賢任能」，而非「政治酬庸」，不會改變法例下資深大律師的準則和委任，資深大律師須同樣有足夠肯定能力及聲望，並由終審法院首席法官、大律師公會主席和律師會會長決定委任，在修改安排後，律政人員離職後私人執業，將不再保留相關銜頭。

另一方面，資深大律師余若薇在電台表示收到律政司有關通告，稱她自己擔任大律師公會主席時曾表示，大律師要有一定聲譽和「江湖地位」，亦要被公認為有正義感，才可獲委任為資深大律師，認為既然政府有意提出修例，就應該全港的事務律師，都獲同等待遇，只要他們出庭打官司的次數多、並且表現良好，都應該可以獲委任成為資深大律師。