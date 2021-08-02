鄭若驊：《反外國制裁法》納《基本法》附件三言之尚早

消息指，全國人大常委會本月17日至20日召開人大常委會會議上，會將內地《外國制裁法》納入《基本法》附件三在香港及澳門實施。律政司長鄭若驊接受報章訪問，表示她日前訪京期間，有就《反外國制裁法》與內地部門交流法律觀點，她呼籲外界毋須對法例過分憂慮，希望外界能夠從國家層面去看，強調是否把有關法律納入《基本法》附件三在香港實施，目前言之尚早。

鄭若驊接受《經濟日報》和《南華早報》的訪問指，《反外國制裁法》中「任何組織和個人不執行、不配合實施反制措施，依法追究法律責任」，引起本地銀行界關注，她強調不要過分憂慮，若然有國家對其他地區實施所謂「制裁」，不符合國際法層面，其他國家亦可以作出相應合乎比例的反制措施。

被問到《反外國制裁法》納入《基本法》附件三後會直接實施或經本地立法，以及法例第十四條列明「不配合反制的法律責任屬民事或刑事」時，鄭若驊未有正面回應，指目前對條文的理解仍處於早期探索階段，適時會就具體操作和實行進行講解。對於有人認為內地將全國性法律納入附件三在港實施已成趨勢，鄭若驊直指有關說法是「絕對錯誤」，稱《基本法》第十八條列明，當涉及外交、國防等不屬於香港自治範圍事務的法律，可列於附件三實施。