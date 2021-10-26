鄭若驊：完善國安法律不限於廿三條立法

律政司司長鄭若驊在一個電視節目中表示，完善維護國家安全法律不只限於《基本法》廿三條立法，政府亦需研究立新法例或「激活」現有法例，彌補法律上的不足。

律政司司長鄭若驊指律政司會就政府積極推展《基本法》廿三條立法工作提供法律意見及起草法例，她指出，廿三條立法工作是天經地義，是香港的憲制責任，惟多時未完成，強調《港區國安法》第七條提到的，除了廿三條相關法律立法外，其實也有責任，就預視到將來可能危害國家安全，有要做好相關法律工作的地方，便要考慮應不應該，如有需要該如何立法。

鄭若驊：法律要彌補不足之處

廿三條中7種類罪行，包括港區國安法未涵蓋的叛國、煽動叛亂、竊取國家機密等，鄭若驊指，不排除仍有情況國安法及廿三條都未能處理，律政司便要訂立新例或「激活」已有法律，她舉例已引用的煽動意圖、發表煽動文字罪。

鄭若驊指，國家安全並不只是該7種類罪行中發生的，作為有效防範、制止及懲治相關危害國家安全行為的時期，法律要彌補不足之處，律政司亦正在檢視有一些已經休眠的法律，如刑事罪行條例第9條(煽動意圖)、10條(煽動文字發刊物)也正使用，就能知道相關法例能否達到維護國家安全的憲制責任要求。

對於本港法治情況近年屢受批評，鄭若驊稱香港的司法獨立是世界馳名，法院裁決不受干涉、透明度高，認為是政客別有用心，故意漠視本港司法實際操作。

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