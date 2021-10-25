鄭若驊：鞏固法治計劃逾2000教師參加 將尊重法治風氣帶進校園

反修例事件過後，政府和建制派一直歸咎年輕人守法意識薄弱。律政司長鄭若驊發網誌表示，會與學校、教學團體等合作，共同構建法治校園，當中會與教育中心合作推出的「鞏固法治」計劃，以教師作為對象，由他們將尊重法治的風氣帶進校園，成為學生的守法榜樣。

該網誌以《增強校園法治教育 冀學生明法守禮》為題，鄭若驊在文中表示，為達至《施政報告》中強化法治社會的目標，律政司與基本法基金會推出網上教育資源中心，向老師提供正確法律知識，包括《基本法》、《憲法》及國安教育的資料，計劃由中學推展至小學，鞏固大家對法治的信心。她又說，「身教重於言教」，當局又會支持教育局和勵進教育中心，合作推出「鞏固法治」計劃，培訓教師把尊重法治的風氣帶進校園，至今有超過2,000名校長及教師參加，當中有中、小學校長。她同時希望學生明法守禮之餘，可主動向朋輩傳播正確的法治概念。

推中學生法治教育先導糾正「錯誤觀念」

律政司亦會支持香港政策研究所向中學推行「中學生法治教育先導計劃」，通過法律界及教育界跨專業合作，向中學生傳達法治的核心概念，包括法律面前人人平等、司法獨立和守法文化，從而糾正社會上出現對法治的「錯誤觀念」。

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