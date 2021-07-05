鄭若驊：維護國家主權統一及領土完整是一國兩制初心

香港警察學院今日舉行結業會操，律政司長鄭若驊資深大律師出席典禮，檢閱33名見習督察及116名學警。鄭若驊致辭時指，經歷社會近年的急劇變化，市民對公共服務質素的期望不斷提高，警務工作面對前所未有的挑戰和考驗。學員在這時候投身警隊，足以展現出他們都是有決心、有能力、有承擔，願意為人民服務的社會棟樑。

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鄭若驊又表示，香港的法治和國家安全是確保香港長治久安、持續良好發展的基石。律政司與以「忠誠勇毅 心繫社會」為座右銘的警隊，在維護法治、國家安全以及保障公眾利益方面各司其職，以確保「一國兩制」行穩致遠。

鄭若驊指出國家安全是國家頭等大事，維護國家主權統一和領土完整，是「一國兩制」的初心。特區政府，包括律政司及警隊，須全力落實維護國家安全的法律制度和執行機制，以維護國家主權、安全和發展利益。

最後，鄭若驊勉勵學員要以無比的勇氣和堅毅的意志迎難以上，砥礪前行，實踐警隊的抱負，使香港繼續是世界上其中一個最安全及穩定的社會。她又提到，今次結業會操的升旗環節，首次以中式步操進行。