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醜聞纏身 自爆多一部電腦被盜 恐再洩密 拜登子「事後」片段曝光
4 小時前
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亨特拜登電郵門性愛片段
醜聞纏身 自爆多一部電腦被盜 恐再洩密 拜登子「事後」片段曝光
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亨特與妓女發生關係後，在床邊傾談。(互聯網)
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亨特
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片段可見亨特與妓女疑似吸毒。

美國總統拜登的兒子亨特(Hunter Biden)，周三被英國《每日郵報》公開一段他在酒店與妓女「完事」後片段，可見他與妓女疑似吸毒，又透露自己曾連續荒淫18天，並聲稱有俄羅斯毒販偷走他一部手提電腦，內藏大量他自拍的「瘋狂性愛片段」，擔心會遭勒索。據報該部電腦尚未尋回，裡面儲存的內容，恐成影響拜登的「計時炸彈」。
 

《每日郵報》聲稱，亨特於19年1月與一名妓女在美國拉斯維加斯某酒店的豪華套房內發生關係，並以手提電腦錄下過程，完事後電腦保持拍攝。在該報公開的片段中，亨特坐在床邊與妓女聊天，說自己在18年夏天於拉斯維加斯狂歡，18日內穿梭4間酒店多間套房夜夜荒淫，每晚動輒消費一萬美元(約7.8萬港元)。亨特又透露，某晚他「幾乎服藥過量」昏倒，醒來看到3名與他一起花天酒地的俄羅斯毒販在房內，再加上一名35歲俄羅斯女子，而房間已被整理過，其他人都不在。亨特稱他當時迷迷糊糊，但沒有人為他叫救護車，他清醒後發現一部手提電腦不翼而飛，懷疑是被該夥俄羅斯人取走，指「他們有我多段瘋狂性愛片段」(videos of me doing crazy f***ing sex)，坦言擔心勒索。


曾失電腦爆「電郵門」醜聞
在去年的美國大選，美國傳媒已報道亨特因「遺失」手提電腦，包括把電腦拿去維修卻不取回，以及借給朋友後被FBI探員意外查獲，導致爆出「電郵門」醜聞，電腦內有關拜登家族在烏克蘭等地有爭議的商業交易等細節外洩，亦成為聯邦稅務調查的一部分。連同亨特在今次片段中所說，他已先後「遺失」至少3部手提電腦。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/醜聞纏身-自爆多一部電腦被盜-恐再洩密-拜登子「事後」片段曝光-280220
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