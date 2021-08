醜聞纏身 自爆多一部電腦被盜 恐再洩密 拜登子「事後」片段曝光

美國總統拜登的兒子亨特(Hunter Biden),周三被英國《每日郵報》公開一段他在酒店與妓女「完事」後片段,可見他與妓女疑似吸毒,又透露自己曾連續荒淫18天,並聲稱有俄羅斯毒販偷走他一部手提電腦,內藏大量他自拍的「瘋狂性愛片段」,擔心會遭勒索。據報該部電腦尚未尋回,裡面儲存的內容,恐成影響拜登的「計時炸彈」。



《每日郵報》聲稱,亨特於19年1月與一名妓女在美國拉斯維加斯某酒店的豪華套房內發生關係,並以手提電腦錄下過程,完事後電腦保持拍攝。在該報公開的片段中,亨特坐在床邊與妓女聊天,說自己在18年夏天於拉斯維加斯狂歡,18日內穿梭4間酒店多間套房夜夜荒淫,每晚動輒消費一萬美元(約7.8萬港元)。亨特又透露,某晚他「幾乎服藥過量」昏倒,醒來看到3名與他一起花天酒地的俄羅斯毒販在房內,再加上一名35歲俄羅斯女子,而房間已被整理過,其他人都不在。亨特稱他當時迷迷糊糊,但沒有人為他叫救護車,他清醒後發現一部手提電腦不翼而飛,懷疑是被該夥俄羅斯人取走,指「他們有我多段瘋狂性愛片段」(videos of me doing crazy f***ing sex),坦言擔心勒索。



曾失電腦爆「電郵門」醜聞

在去年的美國大選,美國傳媒已報道亨特因「遺失」手提電腦,包括把電腦拿去維修卻不取回,以及借給朋友後被FBI探員意外查獲,導致爆出「電郵門」醜聞,電腦內有關拜登家族在烏克蘭等地有爭議的商業交易等細節外洩,亦成為聯邦稅務調查的一部分。連同亨特在今次片段中所說,他已先後「遺失」至少3部手提電腦。