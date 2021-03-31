醫療事故｜涉遺漏將嬰屍送解剖 屯門醫院致歉

一名懷孕25周的孕婦因胎兒已無生命跡象，於屯門醫院(圖)做引產手術後，嬰兒遺體原準備解剖，以便了解胎死腹中的原因；事隔逾月，醫生未能找到嬰屍解剖報告，追查下始揭發，該遺體未有解剖便交由食環署處理。屯門醫院就事件致歉，並已通報醫管局。



屯門醫院昨公布一名懷孕25周的孕婦因胎兒已無生命跡象，上月2日於屯門醫院接受引產，家屬亦同意醫生為產婦及嬰屍組織進行了一系列檢查及化驗，包括抽血、照X光、化驗胎盤及進行染色體檢查等，以進一步了解胎死腹中的原因。除化驗組織外，亦同意解剖嬰屍，完成後把遺體交食環署處理。

院方指，至本月中，產婦返醫院做產檢，醫生在臨床醫療管理系統未能找到嬰屍解剖報告，追查發現當日引產後未有將嬰屍送往解剖。

就今次遺漏送交遺體作解剖事件，院方表示，已約見產婦及家屬解釋事件及致歉，醫護團隊會繼續密切跟進產婦情況，提供適切治療及協助；強調院方非常關注今次事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報，並會調查事件及提出改善建議。

醫療事故｜涉遺漏將嬰屍送解剖 屯門醫院致歉