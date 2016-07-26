醫療服務｜增耳鼻喉診所縮輪候期 長者毋須再等年半

不少長者有聽力衰退，甚至令性格變得暴躁，部分個案經醫生評估後，屬穩定個案，只需佩戴助聽器，便可改善問題。為改善專科門診服務，港島西醫院聯網去年設立耳鼻喉科綜合診所，讓有需要、但屬病情輕微的長者經門診轉介後，3個月內先獲配助聽器之後再見醫生，較現時一年半大大縮短，新安排從而改善長者生活質素。

港島西醫院聯網的耳鼻喉科綜合診所於去年10月投入服務，接收60歲以上、因年紀漸大引致聽力退化，且情況持續逾一個月的長者。瑪麗醫院耳鼻喉科部門主管黃懿行指，這些長者病情均較穩定，沒惡化及其他嚴重病徵，屬非緊急病人。

綜合診所醫生收到普通科門診病人的轉介信後，會先作評估，合適的病人會安排到綜合診所，並由護士作初步評估及檢查，之後由聽力學家為病人測試，確認病人耳朵受損程度，並協助配備助聽器，之後再由診所醫生詳細檢查。截至今年9月，診所服務了2,868人。

黃懿行稱，未有綜合診所前，耳朵受損程度較輕的病人，由排期見專科醫生至配備助聽器需時約一年半，設立綜合診所後，病人約需3個月就獲配助聽器，令長者及早得到護理。黃續指，聽力受損會影響身心健康，例如有長者因此變得暴躁、自卑等，綜合診所投入服務後，可提高他們等候見醫生期間的生活質素。她指，如果護士及聽力專家發現病人有嚴重問題，便會即時轉介予醫生，強調病人一定會經醫生親自診斷。東華醫院耳鼻喉科病房經理吳玉珊表示，所有在綜合診所服務的護士都要修畢由醫生制定的理論及實踐課程。

99歲的馮婆婆，去年10月獲轉介到綜合診所，不久獲配備助聽器，現時聽力明顯改善。其子稱，母親聽力改變，心境也較開朗，不會像以前般感到煩躁。

醫管局已陸續在5個聯網設耳鼻喉科綜合診所，其餘兩個聯網的診所亦會盡快於下年度啟用。醫管局亦公布新一季的專科門診穩定新症的輪候時間，7個醫院聯網耳鼻喉科的輪候時間最短是港島東聯網，中位數為26周；最長的是九龍東聯網(91周)。醫管局冀將半緊急新症的輪候時間中位數，分別維持8周內。而過去一年，7個聯網的半緊急新症輪候時間中位數均不逾7周。

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