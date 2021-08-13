醫療解碼 嚴重主動脈瓣狹窄不宜開胸 改做TAVI增存活率

心臟心瓣出問題多要在「心口捱一刀」，長者或因體弱不能動手術。伊利沙伯醫院自2010年起引入微創的「導管主動脈瓣植入術」(TAVI)，為不宜做開胸手術的嚴重主動脈瓣狹窄患者，於大腿內側的股動脈以導管導入網狀金屬人工心瓣，至今年6月已做了258宗TAVI手術，患者存活率增三成半至五成半。但院方稱，文獻顯示TAVI手術的人工心瓣僅約8至10年「壽命」，之後或需更換，故暫只為長者及開胸手術風險高出某水平的人選擇這手術。



嚴重主動脈瓣狹窄的病徵包括心絞痛、暈眩、休克和走路時氣促等，嚴重者坐下或躺下亦有氣促，但一般長者常有這些情況。伊院內科(心臟科)顧問醫生及心臟科主管李耿淵(大圖中)坦言，患者普遍較遲求醫，有病徵後數個月至半年後才求診，錯過治療的黃金期。他續指，這類患者一般做開胸手術更換新的心瓣，此手術需全身麻醉，傷口長逾10厘米，手術後需留院1至2星期，胸骨要約一年才完全復原，心臟功能已轉差的患者或體弱長者均不宜做開胸手術。但患者如不做手術，2年後的存活率平均僅五成，5年後更跌至兩成。

伊院在11年前引入TAVI，患者只需局部麻醉，由股動脈插入導管的傷口直徑僅4至5毫米，最快手術翌日可出院。李指，手術成功率達99.6%，據伊院數據，接受TAVI的患者2年後的存活率達八成半，5年後亦達七成半。

87歲陳敏能是全港第二個接受TAVI手術的患者，他憶述病發當日上斜路途中突然氣促，到急症室求醫，原以為取藥便可離開，其後確診有嚴重主動脈瓣狹窄。知悉要做新手術亦「十五十六」，但認為何妨一試，手術後至今「無病無痛」，疫情前維持每日游泳習慣，至今都「好夠氣」。李耿淵是陳敏能的主診醫生，指陳伯伯當時已76、77歲，心臟功能已轉差，被評為不宜做開胸手術，故嘗試為他做TAVI。

對於TAVI會否取代開胸手術，李耿淵指，TAVI尚屬新技術，現有文獻記載人工心瓣僅約8至10年壽命，之後或要更換，而開胸手術的新心瓣壽命可達10至20年。伊院暫會為患者作風險評分，病人做開胸手術的風險分數如高出某水平，才會建議以TAVI代替開胸手術。

現時開胸手術在公營系統，病人只需支付每日逾百元住院費及藥費等基本費用，TAVI手術費涉26萬至30萬元，但若患者經評估後被認為不宜開胸，醫管局仍會全額資助，另關愛基金亦會資助部分合資格患者的手術費。

伊院現有共4名醫生可施TAVI手術，另有2名現正訓練中，瑪麗醫院及威爾斯親王醫院亦有醫生可負責手術，李更希望未來可將手術加快至1小時內完成。