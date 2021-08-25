醫管局員工陣線交資料 代主席：沒有與《職工會條例》不符

職工會登記局早前去信醫管局員工陣線，引用《職工會條例》第34條規定，即職工會經費不得直接，或間接用於任何政治目的的條文，要求工會交資料，並查詢8項該會與條例不符的活動。工會今日於限期前提交書面回覆，代主席陳國誠強調，反對職工會登記局的說法，工會一直堅守專業，所有評論均建基於數據、科學及專業判斷。

陳國誠提到，職工會登記局要求交代的8個活動，包括去年2月醫護罷工、前主席余慧明參與初選事宜、涉六四事件及反修例事件的評論、電影放映會、質疑「安心出行」監控市民的評論，以及「貶低」科興疫苗的言論等。

回信不涉個人資料

陳國誠透露，今日提交的書面回應，內容提及工會所有活動均依據會章的規範及合法方式進行，而且工會在法律上的地位及所舉辦的活動，包括罷工等行動，均為爭取合理權益，受基本法及國際條約保障。他強調，內容不包括會員資料。他重申，道出真相的權利，並非工會獨有，而是每一個人應該恪守的原則。