醫護行者｜機構推健康職涯計劃 冀增少數族裔健康知識

為提升少數族裔青少年的健康意識，社福機構「醫護行者」於去年10月起展開「少數族裔青年健康職涯」計劃，至今已招募30名15至29歲、有志投身醫療衛生行業的非華裔青少年，除教授他們健康知識，包括基礎健康學、營養學、藥劑學及精神健康等，還協助他們訂立生涯規劃。在完成有關訓練後，計劃會要求參加者到不同機構做實習，期望他們能將所得知識及技巧回饋社會。

21歲、中菲裔的莊雅琴(Wendy Dichoso Zhuang)於菲律賓出生，五年前隨家人回港生活，目前就讀東華學院醫療科學(榮譽)學士二年級，期望一日能成為醫生，貢獻社會。她說，計劃安排不同醫療衛生行業人士作分享，包括營養師、藥劑師及心理學家，令她獲得豐富的行業資訊，還學懂健康檢測的實用技能，如使用血糖機及量度BMI，讓她有更大的信心實踐夢想。

她之後將獲安排到社區藥物教育輔導會作為期100小時的實習。她說，少數族裔一般因語言問題，未能接獲相關健康資訊，因此她希望作為少數族裔一分子，在較少溝通障礙下向他們傳遞健康諮詢，協助他們管理健康。

五成有血糖問題

醫護行者另外於去年8月至今年6月，為369個少數族裔人士作三高檢查，發現高逾八成過重，另有近半有血糖問題、約三成懷疑罹患糖尿病，亦有約三成有血壓問題、約兩成懷疑罹患高血壓，全部比例均高於本港平均比例。篩查亦發現，不諳中、英文的少數族裔人士，患有三高的情況更普遍。

誤以為果汁必定新鮮健康

醫護行者地區發展經理黎俊健表示，憑他的經驗發現，少數族裔一般欠缺健康的資訊，他們認為果汁是新鮮健康的，故家裡雪櫃放置很多果汁飲品，但這些果汁的糖分很高，對健康構成一定風險，因此他期望透過計劃增強少數族裔的健康認知。

計劃至今已作三輪招募，共有30人參加，目前正籌備第四輪招募，預計於本月中進行，料有15名參加者。