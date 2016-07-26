重塑珍稀任白戲寶 粵劇活字典冀薪火相傳

古語有云「世有伯樂，然後有千里馬」。香港有不少業餘粵劇演員，他們對粵劇的熱愛不亞於專業演員，只是礙於各種原因未能放棄全職工作，但仍無阻他們的憧憬和追求，更不惜自掏腰包圓夢。為了發掘及扶植一眾有潛質及藝齡較長的本地粵劇演員，香港資歷最深的粵劇音樂家朱慶祥甘當「伯樂」，把自己畢生所學，包括珍貴的任白戲寶精華傳授，冀望粵劇表演得以薪火相傳。

文：文詠琛 攝：陳奕釗



94歲的朱慶祥成長於粵劇世家，與其兄長朱毅剛、朱兆祥被譽為「朱氏三雄」，三人叱吒粵劇音樂界達半世紀。今次擔任「千里馬薪傳粵劇團」的藝術總監，除了因為對粵劇的熱愛，更希望給更多鼓勵和支持予一眾「千里馬」。



「粵劇一定要後浪推前浪」

粵劇表演文化歷史深厚，文字資料並不能完全保留重要精髓，因此老師傅對後輩的教導更顯重要。朱師傅曾擔任「仙鳳鳴劇團」音樂領導及「雛鳳鳴劇團」音樂領導及主要成員唱腔導師，與粵劇名伶任劍輝、白雪仙合作無間，為了把任白戲寶的精華傳承下去，他會藉著排戲過程中，仔細向後輩講解仙姐和任姐的「介口」(即演繹細節)。其中在《帝女花》中飾演周世顯的司徒翠英表示，「除了講述前輩的介口，朱師傅也會提醒我們說台詞時的語氣、節奏等，幫助我們更加深入認識這個角色。除了玩音樂外，他還講述很多戲曲、戲經和舊時趣事，好風趣開心。」

而在《紫釵記》中分別飾演霍小玉和李益的業餘粵劇演員梁苑華和韋子健則表示，能夠得到殿堂級朱師傅的指導，更可與他同台合作，兩人感覺「既驚且喜」、「猶如發夢」。梁苑華表示，排練時朱師傅都會把仙姐和任姐演出的特別之處與他們分享，「朱師傅經常提點我，演繹霍小玉時需要保持莊重，即使有嬌羞的反應都要保持端莊，演繹不要太過火，要保留些層次感。」韋子健則指，從在音樂技巧上例如抑揚頓挫、拍子等得益不淺。

朱師傅十分欣賞這群後起之秀，「她們很努力，只是演戲演得少，沒有甚麽機會」，又讚揚梁苑華和韋子健「雖然是業餘，但是有職業水準。只是有少少地方不懂得食鑼鼓等，我就把自己的經驗告訴他們。」他亦多次強調，「粵劇一定要後浪推前浪，把這麽好的藝術延續下去，我可以做的就是把我懂的全部發放出來，以及提拔後輩。」

堅持每日練琴練唱 保持火熱

年屆九旬高齡仍願身兼重任，朱慶祥坦言「有些吃力，但有個責任交了給我，我就要做點成績給人看。」他表示，至今每日仍會用約2小時練琴練唱，笑言如果活到100歲就玩到100歲，「玩音樂好奇怪，你離開它，它就離開你……所以每日都要玩，每日唱得都要唱，自己唱完再檢視哪裏唱得不好，別人批評你要接受，改進不好的地方，這樣才會有進步。」



懂做戲更要懂修養

「粵劇表演」意指演員在台上所有唱、做、唸、打，除了需要有紮實的基本功，朱師傅認為演員的修養更重要「否則叻都無用」。「我們出身時都是別人免費教育和提點我們，工作上要有『衣食』、戲德，『爆肚』那些舊習慣不可行，做戲做得好還要學懂修養」。他續指「做人要有戲德，玩音樂要有『衣食』，即是要盡自己的力量，不要懶懶閒，做戲亦是如此。」而他亦讚揚香港普遍的粵劇演員都十分有修養，期望前輩多鼓勵後輩。

朱慶祥的入室弟子王勝泉隨師父深造粵劇拍和藝術近30年，他表示，朱師傅不單提點後輩做戲，精通各樣樂器的他亦會對戲班樂師作指導，「總之就是希望將畢生所學全數傾授予下一代，讓粵劇文化能夠傳承。很多粵劇界的技巧只能口耳相傳，如果再不教，好多珍貴的知識和技巧就會失傳，十分可惜。」

貼錢演出全為愛

外界常對「業餘演員」一詞貼上非專業、次一等的標籤，來自民間粵劇團的梁苑華和韋子健誓言要來個大平反！志同道合的兩人於1995年一起自組錦添花粵劇團， 在粵劇界打滾二十多年，專業和技巧絕不會遜於職業演員，他們表示以業餘身份投身入粵劇藝術面對很多困難，其中最現實的就是資金問題，「粵劇在香港仍是小眾藝術，所謂『業餘』其實我們只是因為生計問題，需要一份工作支持我們的興趣和夢想……很多演出都要自己貼數萬元，但無辦法，因為我們真是十分喜歡玩粵劇，完全是因為自己的心頭好，所以才堅持。我們惟有把去旅行的錢儲下，換來幾年一次的圓夢。」

不過，梁苑華慨嘆，政府取消粵劇社區巡禮後，已無任何資助，她認為如果政府想推動市民欣賞專業團體，應該給予業餘團體一定的支持，「因為很多時參與或欣賞這些專業表演的渠道都是由民間團體開始，如果民間沒有足夠的資源去興起，很難吸收新觀眾。」