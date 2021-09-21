男人最痛｜重慶鐵騎士遇車禍 睪丸「蹦出掉在地上」

重慶市江北區北濱一路北岸江山附近，本周三(22日)發生一宗嚴重車禍，一名鐵騎士被重型車輛從後追撞重傷倒地。有目擊者指出，鐵騎士兩粒睪丸疑在重力撞擊下「蹦出掉在地上」，現場拍攝的相片亦清晰可見，而滿地血跡的狀況也令人慘不忍睹。

內地網民：「這輩子毀了」

據內地《網易》報道，鐵騎士內出血嚴重，送上救護車時仍然清醒，但未知能否活下來。內地網民在意外後議論紛紛，有人關注鐵騎士的傷勢，形容「能活就是奇蹟」；更多人關注鐵騎士失去的睪丸，「想想都疼」、「這輩子毀了」。有網民亦指全身護具也沒有保護褲襠，質疑「以後是不是要穿鐵褲襠？」

至於事發時的車Cam片段，可見一輛重型車輛高速駛向十字路口，先後撞向前方多輛私家車，以及涉事的電單車。內地網民事後指責涉事重型車輛司機，「幾乎是沒有看到紅綠燈」、「要撞上了才煞車」，甚至有網民直斥司機：「應該出一次事故，直接槍斃一個」。