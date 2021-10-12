重拾動力 疫下失業無家者增 機構推計劃助提升技能

疫情下不少人面臨失業危機，甚至因而變成無家者。聖雅各福群會上月底推出「職時配」就業支援計劃，目標為200名無家者提供支援，該會青年服務高級經理黎良好稱，據觀察維園的無家者較疫情前增加逾30人；支援計劃希望透過舉辦社區教育和社區節，向青少年和社區人士宣傳無家者和無家危機概念。

計劃又會向因低學歷或缺少數碼技能，導致未能求職的無家者，提供理財、數碼等方面訓練，協助他們學習使用智能電話程式。黎良好舉例說，其中一名受惠者是50餘歲的中年男子，原在一間大機構任中層文職，詎料疫下被裁；中心通過計劃為他配對義工活動，成功助他找回生活意義、重新提高對求職的積極性，最終在「職時配」覓得一職。

工作以外的身心健康亦很重要，原任保安和清潔等散工的高女士，疫下亦難逃失業命運，惟兩名女兒更因改為上網課，3人在家相處時間增加，摩擦加劇。她近日參與醫護行者推出的「『疫』轉人生：中場增值計劃」，透過平均每月2至3次的求職技巧培訓和資訊分享、免費心血管檢查和減壓活動，以及參與社區服務等活動，提升了求職能力、增加轉行機會。醫護行者項目主任黃婉茵稱，計劃將分兩期，每期會以「深化」形式服務和照顧20人。

兩計劃獲「滙豐香港社區夥伴計劃」支援

兩個計劃今年獲「滙豐香港社區夥伴計劃」支援，它們與另外67個項目，從250份申請中突圍而出。兩機構都不約而同表示，盼計劃能令受助人增值，從而成功重新踏入職場。



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