重推「森度遊」示範轉型 劉鳴煒：落實重生方案可望收支平衡

海洋公園上周公布業績，扣除政府資助，疫情影響下再蝕11.1億元。海洋公園主席劉鳴煒(圓圖)指，疫情衝擊園方難以控制，落實重生方案有信心轉型。公園又重推「森度遊」，其中星夜高峰Glamping活動追加包含瑜伽班的套餐，價格雖漲至6,888元，但反應熱烈，整體Glamping名額已預訂近九成，「森動瑜伽」新增更多課程，例如倒立班、瑜伽輪等，劉指森度遊去年反應熱烈，證明方向正確。

公園上年度入場人次跌至140萬，收入大跌45%。劉鳴偉指，疫情影響且未通關，相信零售、酒店、旅遊業依然受重創，均屬不易控制範圍，但在政府和立法會支持下，已經有新方向，未來一年會繼續努力落實重生轉型方案，有信心收支平衡。文件有顯示公園正就合作夥伴招標，他透露兩星期前已截止，收到的建議書較預期多，但未能披露內容和性質等，正分析方案。

水上樂園開幕一個多月，劉鳴煒形容訪客人數、勝預期，本來開幕優惠價320元，近日網站顯示部分日子低見280元，他解釋票價按彈性需求，天氣轉涼減少訪客入場興致，調整票價反映需求，並指有參考世界各地的同類設施定價。至於哈囉喂在剛過去的周日結束，今年亦首次在部分景點設額外收費，他表示所有預訂門票也幾乎售罄，反應熱烈，而30和31日萬聖節前夕更是公園全年入場人次最多的兩天。

秘行南朗山收400元

公園今年夥拍滙豐保險再推森度遊，由本月7日起至下月18日舉行，活動包括「森動瑜伽」(320至420元)、「秘行南朗山」(連標準入場門票400元；持全年證200元)及共10個活動日的「瑜伽星夜高峰Glamping」(6,888元/4人門票2天連快證1天；可自選指定三節瑜伽堂等)，當中細節略有調整，例如新增瑜伽班、行山路線加參觀保育中心。普通「星夜高峰Glamping」則為4,800至5,280元，共20個活動日。被問定價會否過高，劉鳴煒指，價格反映市民需求，更重要是示範公園非單純玩機動遊戲及睇動物的主題樂園。

重推「森度遊」示範轉型 劉鳴煒：落實重生方案可望收支平衡