重返月球｜貝索斯願付156億元換取NASA登月合約

亞馬遜與太空探索企業藍色起源(Blue Origin)創辦人貝索斯(Jeff Bezos)表示，如果美國太空總署(NASA)向藍色起源授出登月之旅合約，他願意向藍色起源捐贈20億美元，折合約156億港元，以解決藍色起源資金不足的問題。

今年 4 月 NASA 與Tesla執行長馬斯克(Elon Musk)的太空探索科技公司(SpaceX)簽下 29 億美元合約，委託打造重返月球的「人類登陸系統」(Human Landing System)，計畫最快於 2024 年將太空人送上月球。

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貝索斯周一致函太空總署署長納爾遜(Bill Nelson)，稱如果藍色起源得到有關合約，他將豁免收取藍色起源在今年與未來幾年的應付賬，上限為20億美元。同時，藍色起源將以固定價錢簽訂「第二份」人類登陸系統太空船合約，將太空員送上月球。

貝索斯：為打造美國太空未來NASA必須重返月球

貝索斯說，他相信，為了打造美國太空未來，NASA 現在必須迅速、堅定地重返月球。NASA 需要做的就是利用這個機會。他又指，如果沒有競爭，合約簽訂時間很短，NASA 將發現自己的選擇有限，因為 NASA 會遭遇錯過期限、設計變更和成本超支的談判。

NASA與SpaceX暫時未有回應有關報道。