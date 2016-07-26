野豬闖利東邨覓食 警持盾圍捕兩小時趕回山

上周北角發生野豬襲擊警員事件後，漁護署隨後公布將定期捕捉在市區出沒的野豬，並人道毀滅，事件引起廣泛關注。今日下午，有野豬出現於鴨脷洲利東邨覓食，最終被持盾牌的警員趕回山。

市民憂被襲報案

下午2時許，有市民發現一隻身形龐大的野豬闖鴨脷洲利東邨覓食，擔心被襲，所以報警求助。警方接報到場，發現野豬於東昌樓旁公園中的花槽徘徊，遂手持盾牌於一旁戒備，並勸喻旁觀的街坊離開，到近4時，數名警員沿邨內道路將野豬趕回玉桂山中，事件中無人受傷。

漁護署：「人道毁滅」只針對市區野豬

上周二(9日)北角發生野豬咬傷男輔警事件，引起社會對野豬走入市區的安全關注，漁護署3日後宣布會捕捉在市區出沒的野豬並作人道毁滅。漁護署助理署長陳堅峰今日在電台解釋，稱新措施是爲了保障市民安全，署方只針對習慣在市區出沒的野豬，不會捕捉郊區的野豬，又說署方目標每月在有大量野豬出沒的黑點採取5次行動，亦會加強執法工作，打擊非法餵飼野豬。

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