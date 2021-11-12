野豬關注組致函漁護署署長 促撤回「人道毀滅」政策

早前北角一隻野豬闖入停車場，導致一名輔警受傷，而野豬亦因為慌不擇路墜樓身亡。漁護署就表示將會採取「人道毀滅」政策去應對野豬問題。香港野豬關注組今日(13日)就在網上發公開信，及致函漁護署署長梁肇輝，要求撤回人道毀滅的決定。

香港野豬關注組表示，組織一直反對「人道毀滅」政策，認為「人道毀滅」的動物政策，只是剝奪動物的性命。組織又表示，漁護署本來在2019年廢除荷槍實彈的狩獵行動，並進行先驅政策，以先捕捉，再為動物接種避孕針或進行絶育，之後再放回，但兩年後署方卻「開倒車」，中斷人豬共存的和平政策。

組織批評剝奪生存權

組織指出在城市發展，動物從沒有被納為持份者。在城郊邊界模糊化之後，動物一直被迫走入城市，被迫適應環境的轉變，而現在更是無辜地被剝奪生存權。

另外網上傳出聲稱是早前北角野豬襲擊輔警的影片，片段顯示一名穿上制服的男子，在一個停車場內被一頭野豬襲擊，野豬之後繼續追着男子，並一度將其撞至倒地。男子其後籍野豬走開時逃出鏡頭外，而野豬又再尾隨。目前法得知男子是否早前遇襲的輔警以及野豬是否當日意外的那一頭。

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