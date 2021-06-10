金仔減肥｜神隱一個月 金正恩看似瘦了

神隱逾月的北韓領袖金正恩再公開露面，看來清減了一些，南韓網媒引述分析指，他是為健康著想而刻意減肥，還是因病消瘦，再引起情報機關注意。

專門報道北韓新聞的南韓網媒《北韓新聞》(NK NEWS)周二報道，官媒朝中社上周六再附圖文報道金正恩的消息，指他前一天主持勞動黨第八屆中央委員會第一次政治局會議，從官媒發布的照片可見，金正恩看來瘦了一些。

該網媒比對平壤於4月30日與上周六發布金正恩出席公開活動的照片，可見他面部尖削了一些，不似以往圓潤，體形也沒有以往那麽臃腫。

錶帶有Hints

《北韓新聞》亦對平壤去年11月30日至上周六期間發布的照片做分析，指從金正恩經常佩戴的瑞士IWC Schaffhausen自動錶的錶帶可見，他把金屬扣扣前一段，顯示手腕瘦了一環，推斷身體也減磅。

美國麻省理工政治學系副教授納蘭(Vipin Narang)分析指，若金正恩刻意減肥讓身體健康些，有助其政治地位更穩固，他在位，南韓、日本和美國等也較易預測北韓局勢發展。但倘金正恩這是因病消瘦，那勞動黨內可能正在爭奪繼承權，平壤政局不穩勢將對國際社會帶來麻煩。報道指，儘管北韓最近增設勞動黨第一書記，並加強中央委員會角色，但官媒接連報道金正恩本月初主持黨高層會議，強調搞好國家經濟、保障人民生活，顯示他仍大權在握。

上台後增磅50公斤

報道指，南韓國家情報局(NIS)等外國情報機關一直關注金正恩的體重和健康。NIS去年11月匯報，相信金正恩體重140公斤(約308磅)，他2011年底上台以來，估計他平均每年增磅6至7公斤，逾9年內共重了50公斤。

金正恩肥胖、有吸煙習慣，是冠心病高危一族，加上已故父親金正日和祖父金日成據報均死於心臟病，他有心臟病家族史。他去年4月神隱3周，5月初再露面時手腕有疑似動脈導管穿刺(radial artery puncture)留下的針孔疤痕，相信他曾接受「通波仔」手術。