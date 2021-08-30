金正恩暴瘦後與更生人士合照 網民：旁邊每個人都很瘦

北韓最高領導人金正恩近期明顯消瘦，此前又傳出接種疫苗後出現嚴重副作用，健康問題受外界熱論，北韓官媒今日發布金正恩昨日出席公開場合的消息，其最新近照再引各界關注。

北韓官媒《朝中社》發布金正恩30日出席公開場合，專門觀察北韓動向的南韓媒體「北韓新聞」(NK News)描述，當金正恩向數千名列隊歡迎他的年輕人揮手致意時，當中有些人用哭泣迎接，另外有些人對他歡呼。

金正恩表揚「落伍青年」

另據《韓聯社》報道，金正恩當日又接見國內「上山下鄉務農的年輕人」，給予表揚並加以勉勵，同時與他們合影。本次受金正恩表揚的族群，是該國曾因犯罪而受到法律處罰，「但經反省忠誠於黨的年輕人」，此一族群過往被稱為「落伍青年」，但在金正恩指示下成為志願者、離家從事挖礦、建設等辛苦工作的事蹟，彰顯他們協助解決北韓的經濟問題，已被改稱為「愛國青年」。

報道分析，北韓近期加強對年輕人的思想教育，強調將此一族群改造成「忠於勞動黨的人員」，而金正恩本次行程再次突顯出這項政策基調。

網民：餐餐食牛扒是無法減肥的

有網民留言指「旁邊的人每個都很瘦，就中間穿白衣的滿肚腸肥。」、「餐餐食牛扒龍蝦是無法減肥的，只能食番薯葉嘅農民反而精瘦能幹！」、「瘦死嘅金正恩都比隔籬北韓人民大」，似乎他們認為金正恩「暴瘦」後，仍比相中的「愛國青年」肥壯。

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