Am730
Am730
Am730
Am730
News
金正恩瘦｜「暴瘦版金正恩」其實是替身？人臉識別系統有結論
2 小時前
#Hashtags
金正恩瘦金正恩金正恩暴瘦暴瘦金正恩替身替身金正恩健康臉部辨識人臉辨識人臉識別
金正恩瘦｜「暴瘦版金正恩」其實是替身？人臉識別系統有結論
news-images
對比金正恩於今年1月及9月的照片，可見他眼鏡柄旁的肥肉消失，但據報人臉辨識系統認為兩者是同一人。(互聯網)

北韓領袖金正恩時肥時瘦，令外界經常質疑他有替身，最近金正恩暴瘦現身變oppa令人驚艷，再度炒熱有關他病重、要由替身出席公開場合的傳聞，但南韓《朝鮮日報》周三報道，該國情報部門以人臉辨識系統分析後，認為「暴瘦版金正恩」不是替身。

報道指南韓國家情報院(NIS)以人臉辨識系統分析金正恩9月現身公開場合的影像後，認為與過去出現的「肥版金正恩」是同一人。

人臉辨識系統分析眼鼻「三角地帶」

該報並引述當地人臉辨識公司Onface稱，單憑簡單技術已足以證明近期的「金正恩替身」傳聞不實，例如利用紅外線鏡頭分析眼睛與鼻子構成三角地帶裡的300個位置。該公司人員稱，「就算一個人暴肥或暴瘦，它們(該位置的特徵)也不會變。這就是容易核實金正恩身份的原因，電腦可以在少於一秒內完成。」

相關新聞︰

金正恩｜朝媒︰金正恩半夜3點打俾一個人 搞喊咗對方

金正恩｜金仔後腦驚現大塊神秘膠布 專家︰佢切咗啲嘢

news-images
金正恩9月出席國慶儀式時，被指瘦了很多。(美聯社)

金正恩瘦｜「暴瘦版金正恩」其實是替身？人臉識別系統有結論

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/金正恩瘦｜「暴瘦版金正恩」其實是替身？人臉識別系統有結論-292475
#Hashtags
金正恩瘦金正恩金正恩暴瘦暴瘦金正恩替身替身金正恩健康臉部辨識人臉辨識人臉識別
Am730

水牛廣西玉林市區狂奔釀7傷 被警方擊斃

學與教博覽12月復辦實體展　料逾1.3萬人入場

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
水牛廣西玉林市區狂奔釀7傷 被警方擊斃
Am730
Am730
學與教博覽12月復辦實體展　料逾1.3萬人入場
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多