金正恩瘦｜「暴瘦版金正恩」其實是替身？人臉識別系統有結論

北韓領袖金正恩時肥時瘦，令外界經常質疑他有替身，最近金正恩暴瘦現身變oppa令人驚艷，再度炒熱有關他病重、要由替身出席公開場合的傳聞，但南韓《朝鮮日報》周三報道，該國情報部門以人臉辨識系統分析後，認為「暴瘦版金正恩」不是替身。

報道指南韓國家情報院(NIS)以人臉辨識系統分析金正恩9月現身公開場合的影像後，認為與過去出現的「肥版金正恩」是同一人。

人臉辨識系統分析眼鼻「三角地帶」

該報並引述當地人臉辨識公司Onface稱，單憑簡單技術已足以證明近期的「金正恩替身」傳聞不實，例如利用紅外線鏡頭分析眼睛與鼻子構成三角地帶裡的300個位置。該公司人員稱，「就算一個人暴肥或暴瘦，它們(該位置的特徵)也不會變。這就是容易核實金正恩身份的原因，電腦可以在少於一秒內完成。」

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